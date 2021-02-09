جنين .. إصابة عامل من اليامون بعيار ناري من جنود الاحتلال

الوكيل الإخباري - أصيب عامل من بلدة اليامون غرب جنين، مساء الإثنين، بعيار ناري مغلف بالمطاط، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.

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وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن أحد العمال قد أصيب بقدمه بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص قرب مقطع جدار الفصل العنصري بمحاذاة بلدة برطعة جنوب غرب جنين، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.

المصدر : وفا

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