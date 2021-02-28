جنين .. الاحتلال يداهم منزلا في قرية تعنك

الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل مواطن في قرية تعنك، وأطلقت قنابل الغاز على العمال قرب جدار الضم والتوسع العنصري غرب جنين.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، ، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن معتز المهر في قرية تعنك، وفتشته، واستجوبت ساكنيه، كما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع على العمال قرب فتحات الجدار في قرية رمانة غرب المدينة، لمنعهم من التوجه للعمل داخل أراضي 48، ولم يبلغ عن إصابات.

المصدر : وفا

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