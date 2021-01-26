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الثلاثاء، 26-01-2021 04:52 م

مداهمة منازل

جنين .. الاحتلال يصور منازل ويستجوب ساكنيها في زبوبا

دد
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية زبوبا غرب مدينة جنين، وصورت منازل فيها واستجوبت ساكنيها.

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وذكر أمين سر فتح حسين جرادات، وأصحاب منازل، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتصويرها من الخارج، واستجوبت ساكنيها وأخذت أرقام هواتفهم الخلوية وهواتف منازلهم، وعرف من أصحابها: رسمي عباهرة، وأحمد محمد عباهرة، وأبنائه سميح وزهير وعمار، ومروان أبوبكر.


يشار إلى أن قوات الاحتلال تداهم قرية زبوبا، المحاذية لجدار الفصل العنصري، بشكل مستمر، وتنفذ عمليات اقتحام شبه يومية.

 

المصدر : وفا 

 

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