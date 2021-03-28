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الأحد، 28-03-2021 08:47 ص

بالضرب المبرح

جنين .. الاحتلال يعتدي على فلسطيني على حاجز الجلمة

جا
أرشيفية


الوكيل الإخباري- اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، على شاب من مدينة جنين لدى مروره عبر حاجز "الجلمة" العسكري.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال انهالوا بالضرب المبرح على الشاب سامح القط من سكان الحارة الشرقية في جنين، ما أدى إلى اصابته برضوض.
وأشارت إلى أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر نقلت الشاب إلى مستشفى جنين الحكومي.

 

المصدر : وفا 

 

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