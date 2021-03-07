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الأحد، 07-03-2021 04:15 م

جنين .. الاحتلال يعتقل شابا من بلدة السيلة الحارثية

9999014092
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

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وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ، اليوم الأحد، أن الاحتلال اعتقل الشاب محمد حسام مصطفى جرادات، حيث كانت آثاره قد اختفت منذ يومين.


وأشار سمور إلى أن عائلة الأسير جرادات أبلغت بأنه تم اعتقال نجلها، أثناء تواجده قرب بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

 

المصدر : وفا 

 

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