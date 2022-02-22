جنين: الاحتلال يغلق طريقا رئيسة في الجلمة بالمكعبات الإسمنتية

الوكيل الإخباري-أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طريقا رئيسة في قرية الجلمة شمال شرق جنين بالمكعبات الإسمنتية .



وذكر رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة لـ"وفا"، أن سلطات الاحتلال أغلقت طريقا رئيسة، حيث قام بوضع 15 مكعبا إسمنتيا، ما أدى لحدوث أزمة مرورية خانقة داخل القرية، واضطرار أصحاب مئات المركبات، خاصة التي تقل العمال المتوجهين للعمل داخل أراضي العام 1948، لسلوك طرق فرعية طويلة أو السير مشيا على الأقدام.



وأشار إلى ان الاحتلال أغلق أيضا مواقف للمركبات تتسع لأكثر من 300 مركبة، مشيرا الى أن الشارع يعود للقرية ويقع بمحاذاة محطة وقود.

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