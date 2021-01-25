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الإثنين، 25-01-2021 03:10 م

وسط اندلاع مواجهات

جنين: الاحتلال يقتحم المنطقة الجنوبية لصانور وموقع ترسلة

اج
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المنطقة الجنوبية لبلدة صانور، وموقع "ترسلة" جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات .

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وذكر أمين سر فتح في بلدة جبع رازي غنام، أن مواجهات اندلعت قرب "ترسلة"، أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .


وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: صانور، ومسلية، والجديدة، وميثلون جنوب جنين.

 

المصدر :  وفا

 

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