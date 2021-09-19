جنين تتصدر تويتر إثر اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #جنين اليوم الأحد عبر منصة تويتر إثر اعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كمججي ومناضل نفيعات، في مدينة جنين.
وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أن اعتقال الأسرى جاء على يد الخائنين وذلك بسبب أن جنين تخضع لسيطرة السلطات الفلسطينية .
وكانت قد كشفت وسائل إعلام الاحتلال تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها جيش الاحتلال وقوات خاصة، لاعتقال الأسرى الفلسطينيين، والتي انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.
و بمحض الصدفة التامة نفس الفئة الي كانت تزاود و تخون أهل الناصرة و الي كانوا يحكوا بس لو أنهم كانوا في جنين لكان ما صار الي صار للأسرى في الناصرة هم نفسهم اليوم بيخونوا في جنين و مخيمها و بيعملوا فيها راعي النخوة،في النهاية بتكتشف أنهم محسوبين على هذيك الجماعة الي ما بتتسمى#جنين— سـُــجـــود أبــو شَــرار 🇵🇸𓂆 (@sojoudabusharar) September 19, 2021
إعادة اعتقال الأسيرين #أيهم_كممجي— Osama Abuirshaid (@OsamaAbuirshaid) September 19, 2021
و #مناضل_انفيعات لم تحدث في شيكاغو وإنما في #جنين التي تخضع ل"سيطرة" #السلطة_الفلسطينية مدنيا وأمنيا!
من يصدق أن جيش الاحتلال الصهيوني دخل المدينة دون تنسيق مسبق مع ميليشيات السلطة؟ #غانتس كان قال: السلطة تتعاون معنا لإعتقال أسرى #سجن_جلبوع.
جولة من معركة ستتلوها جولات وأبطال الحرية سينالون حريتهم لا محالة وعدوهم إلى الخذلان والهزيمة إن شاء الله.— عمر علي #غزة 🇵🇸 (@OmarZamel) September 19, 2021
فك الله بالعز أسر أبطال #نفق_الحريه وعاشت #جنين الثائرة ✌
نخستین تصاویر از لحظه دستگیری #أيهم_كممجي و #مناضل_انفيعات، دو اسیر فلسطینی فراری از زندان #جلبوع اسرائیل بعد از ۱۲ روز در حي الشرقي #جنین#نفق_جلبوع #نفق_الحرية— Zolfa moeil (@ZolfaMoeil) September 19, 2021
#Jenin #GilboaPrisonBreak pic.twitter.com/gqJKnt9gCA
تم القبض على الأسيرين لأن بلادنا مليئة بلعملاء والعميل بكزدر قدامك رايح جاي وممنوع تحكيه تحت حجة الفتنة والحرب الأهلية— نورس (@Naji46488191) September 19, 2021
افضل مية الف حرب أهلية وابادة جماعية
لكل عميل وسياسي سافل #جنين
انتهت رحلة بدأت قبل ثلاثة عشر يومًا قضى فيها اخواننا على كرامة الاحتلال واثبتوا للعالم بان فلسطين لم ولن تسقط فخلفها شعبٌ لا يعرف الاستسلام شعبٌ يعيش ليستشهد دفاعاعن تراب وطنه— abdalkream salameh (@AbdalkreamS) September 19, 2021
تحية لابطال النفق الستة الذين سطروا ما فعلوه بملعقة ستبقى في ذاكرة الاحتلال#نفق_جلبوع #نفق_الحرية #جنين
المكان الوحيد الذي كان أسرى #نفق_الحرية سيجدون فيه الحماية هو #غزة— سلطان العجلوني (@AjloniSultan) September 19, 2021
لم يستطيعوا الوصول إليها نعم، لكنها ستصل إليهم...#انتزاع_الحرية #جنين
اعتقال الاسيرين— Khadijahamada (@khadijaa_hamada) September 19, 2021
يا حيف مشهد بخزي وبعِر .
وين الطخيخه وين السلاح اللي كان بالمسيرات والمؤتمرات الصحفية .
وين المقاومة وين النخوة وين الناس وين الحجارة وين النيلة اللي تنيلكو .
قال شو . السلطة بتمنعهم..
اي هي السلطة وقفالك عالباب ؟
اي هي السلطة بتتحكم بشهامتك ورجولتك#جنين
#جنين تصنع الرجال والحرية .#نفق_الحرية pic.twitter.com/OuYiHS2K53— هبة البِني - H.albenni (@HIBA_BN95) September 19, 2021
محزن جداً خبر اعتقال آخر اسيرين في #جنين من الاسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن #جلبوع ..— زينبية كربلائية (@2MIvGFgOYv57oBk) September 19, 2021
ولكن هذا لا يعني بأن #الكيان_الصّهيوني سيتمكن من النوم بعد اليوم ، كوابيس فرار الأسرى ستراوده كل يوم وسيبقى واقفا #على_اجر_ونصف حتى في الداخل .#أوهن_من_بيت_العنكبوت