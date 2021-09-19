جنين تتصدر تويتر إثر اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #جنين اليوم الأحد عبر منصة تويتر إثر اعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كمججي ومناضل نفيعات، في مدينة جنين.

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وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أن اعتقال الأسرى جاء على يد الخائنين وذلك بسبب أن جنين تخضع لسيطرة السلطات الفلسطينية .



وكانت قد كشفت وسائل إعلام الاحتلال تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها جيش الاحتلال وقوات خاصة، لاعتقال الأسرى الفلسطينيين، والتي انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

و بمحض الصدفة التامة نفس الفئة الي كانت تزاود و تخون أهل الناصرة و الي كانوا يحكوا بس لو أنهم كانوا في جنين لكان ما صار الي صار للأسرى في الناصرة هم نفسهم اليوم بيخونوا في جنين و مخيمها و بيعملوا فيها راعي النخوة،في النهاية بتكتشف أنهم محسوبين على هذيك الجماعة الي ما بتتسمى #جنين September 19, 2021





فك الله بالعز أسر أبطال جولة من معركة ستتلوها جولات وأبطال الحرية سينالون حريتهم لا محالة وعدوهم إلى الخذلان والهزيمة إن شاء الله.فك الله بالعز أسر أبطال #نفق_الحريه وعاشت #جنين الثائرة ✌ September 19, 2021



افضل مية الف حرب أهلية وابادة جماعية

لكل عميل وسياسي سافل تم القبض على الأسيرين لأن بلادنا مليئة بلعملاء والعميل بكزدر قدامك رايح جاي وممنوع تحكيه تحت حجة الفتنة والحرب الأهليةافضل مية الف حرب أهلية وابادة جماعيةلكل عميل وسياسي سافل #جنين September 19, 2021



تحية لابطال النفق الستة الذين سطروا ما فعلوه بملعقة ستبقى في ذاكرة الاحتلال#نفق_الحرية #جنين انتهت رحلة بدأت قبل ثلاثة عشر يومًا قضى فيها اخواننا على كرامة الاحتلال واثبتوا للعالم بان فلسطين لم ولن تسقط فخلفها شعبٌ لا يعرف الاستسلام شعبٌ يعيش ليستشهد دفاعاعن تراب وطنهتحية لابطال النفق الستة الذين سطروا ما فعلوه بملعقة ستبقى في ذاكرة الاحتلال #نفق_جلبوع September 19, 2021