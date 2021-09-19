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الأحد، 19-09-2021 09:31 ص

جنين تتصدر تويتر إثر اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

الأسيرين


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #جنين اليوم الأحد عبر منصة تويتر إثر اعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كمججي ومناضل نفيعات، في مدينة جنين.

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وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أن اعتقال الأسرى جاء على يد الخائنين وذلك بسبب أن جنين تخضع لسيطرة السلطات  الفلسطينية .


وكانت قد كشفت وسائل إعلام الاحتلال تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها جيش الاحتلال وقوات خاصة، لاعتقال الأسرى الفلسطينيين، والتي انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

 


 




 

 


 

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