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الأربعاء، 09-12-2020 02:29 م

العودة إلى الدراسة الأحد

جنين.. تعليق الدراسة في مدارس وشعب صفية

ككك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين بالضفة الغربية ، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في مدرستين وشعب صفية في محافظة جنين، بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف الطلبة والمعلمين فيها.

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وقالت مديرية تربية جنين سلام الطاهر، إنه تقرر تعليق الدراسة في مدرستي ذكور اليامون الثانوية والشهيد خليل الوزير غرب جنين، وفي شعبة الصف العاشر بمدرسة السلام للذكور في جنين لمدة 14 يوما، وتعليق الدراسة في شعبة بمدرسة بنات دير أبو ضعيف الثانوية، مشيرة الى أنه سيتم العودة للدراسة في مدرسة ذكور حطين الأساسية  في جنين يوم الأحد المقبل.


وأضافت ان قرار التعليق يأتي بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة الطلبة وتطبيقا للبروتوكول الصحي.

 

المصدر : وفا الفلسطينية

 

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