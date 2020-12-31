جنين.. تمديد اعتقال أسير مضرب عن الطعام

الوكيل الإخباري - مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسير علي مهند مرزوق (24 عاما) من جنين، الأربعاء، للمرة السابعة على التوالي.

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وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور خلال تصريحات صحافية ، بأن الأسير مرزوق مضرب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها في معتقل "الجلمة"، منذ تاريخ اعتقاله في 24 تشرين الثاني الماضي، وقد تم تمديد اعتقاله لمدة 8 أيام.



يُشار إلى أن الأسير مرزوق متزوج وهو أب لطفلة تبلغ من العمر خمسة شهور.

المصدر : وفا

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