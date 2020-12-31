الخميس 31-12-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الخميس 31/12/2020

انطلاق حملة التبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

بدء امتحانات التكميلي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

حالة الطقس الخميس

رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : جاهزون وننتظر اقرار الموازنة للبدء بالتوظيف

وزير الصحة للوكيل : نراقب تطورات السلالة الجديدة لكورونا والوضع الوبائي في تحسن

الكسبي: طرح عطاء إعادة تأهيل طريق السلط-العارضة العام المقبل

توضيح من وزير التربية حول الامتحانات المدرسية

رئيسُ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يعرضُ حصادات إنجاز 2020    

الخميس، 31-12-2020 08:33 ص

للمرة السابعة على التوالي

جنين.. تمديد اعتقال أسير مضرب عن الطعام

ا
تعبيرية


الوكيل الإخباري - مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسير علي مهند مرزوق (24 عاما) من جنين، الأربعاء، للمرة السابعة على التوالي.

اضافة اعلان

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور خلال تصريحات صحافية ، بأن الأسير مرزوق مضرب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها في معتقل "الجلمة"، منذ تاريخ اعتقاله في 24 تشرين الثاني الماضي، وقد تم تمديد اعتقاله لمدة 8 أيام.


يُشار إلى أن الأسير مرزوق متزوج وهو أب لطفلة تبلغ من العمر خمسة شهور.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202021113638451001918

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من قلقيلية

ح

اعتقال 3 فلسطينيين في طولكرم

م

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

397387022

مستوطنون يعتدون على فلسطيني في أريحا

مب

ملادينوف يصل غزة

20201229_1609235609-848

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب جنين

أخبار متعلقة
11201823161289

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في جنين ويعتدي على أفراد أسرته

bbdb50e2d89ad6a3e617b6dbbf9cef327

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مخيم جنين

اسي

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

ت

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين

سجن

الاحتلال يفرج عن الأسير فراس عمارنة من جنين

257

الاحتلال يحول أسيرا من جنين إلى الاعتقال الإداري