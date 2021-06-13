جنين.. وقفة إسناد مع 5 أسرى مضربين عن الطعام

الوكيل الإخباري - نظم نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين واللجنة الشعبية الفلسطينية لخدمات مخيم جنين، اليوم الأحد، وقفة اسناد وتضامن مع 5 أسرى مضربين عن الطعام، وهم: الشيخ خضر عدنان، وعمرو الشامي، ويوسف العامر، والشيخ جمال الطويل، والغضنفر أبو عطوان، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين.

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ورفع المشاركون في وقفة الاسناد صور الأسرى ولافتات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى المرضى والمضربين، ورددوا هتافات تطالب بتبييض السجون، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.



واكد متحدثون خلال الوقفة، وقوف المؤسسات وفصائل العمل الوطني وكافة مكونات شعبنا صفا واحدا لدعم صمود الأسرى ومطالبهم المشروعة في الحرية من سجون الاحتلال.



المصدر : وفا