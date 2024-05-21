الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جنين

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الثلاثاء، 21-05-2024 08:45 ص

جنين : 5 شهداء و10 اصابات برصاص الاحتلال والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية

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الوكيل الإخباري- استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين بينهم طبيب، وأصيب 10 آخرون، بينهم اصابات بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، باستشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم ثلاث اصابات بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.


ونقلا عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، من بين الشهداء رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان على رأس عمله في احد المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.


ونقلا عن مصادر أمنية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

من جهتها ، قالت سرايا القدس - كتيبة جنين إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة عند أطراف المخيم.

 




 

 


 

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