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الأحد، 23-05-2021 05:53 م

جوجل يثير موجة غضب في العالم العربي بسبب الكوفية الفلسطينية !

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الوكيل الاخباري - اثار قرار محرك البحث جوجل اعتبار الكوفية الفلسطينة رمزاً للارهاب موجة من الغضب بين الناشطين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي .
 
واشار الناشطون ان الكوفية الفلسطينية التفت على أعناق آلاف الشهداء ، وتشبعت بدمائهم الطاهرة على مدى تاريخ الكفاح الفلسطيني وكانت الكوفية و ستبقى رمزا للوحدة .

واضافوا ان الكوفية الفلسطينية هي كوفية الشاب والكهل ، وهي أيضا شال الطالبة الجامعية وشال الزوجة والأخت و الأم و الإبنة . 

فيما بدأ الفلسطنيون بإرتداء الكوفية قي ثورة 1936 ، حيث أصبحت رمزا للمناضلين . 

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