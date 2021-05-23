جوجل يثير موجة غضب في العالم العربي بسبب الكوفية الفلسطينية !

الوكيل الاخباري - اثار قرار محرك البحث جوجل اعتبار الكوفية الفلسطينة رمزاً للارهاب موجة من الغضب بين الناشطين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي .



واشار الناشطون ان الكوفية الفلسطينية التفت على أعناق آلاف الشهداء ، وتشبعت بدمائهم الطاهرة على مدى تاريخ الكفاح الفلسطيني وكانت الكوفية و ستبقى رمزا للوحدة .



واضافوا ان الكوفية الفلسطينية هي كوفية الشاب والكهل ، وهي أيضا شال الطالبة الجامعية وشال الزوجة والأخت و الأم و الإبنة .



فيما بدأ الفلسطنيون بإرتداء الكوفية قي ثورة 1936 ، حيث أصبحت رمزا للمناضلين .

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