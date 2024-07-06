جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي "مشبوه" بكريات شمونة

الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إنه قام باعتراض هدف جوي "مشبوه" قادم من لبنان في كريات شمونة دون وقوع إصابات.

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و"كريات شمونة" هي مستوطنة إسرائيلية بنيت على أنقاض بلدة الخالصة الفلسطينية التي كانت تابعة لقضاء صفد في الشمال الفلسطيني؛ هُجِّر أهلها بعد النكبة إلى جنوب لبنان ودمرها الاحتلال وبنى عليها مستوطنته التي صارت المركز الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة وأكبر مدن إصبع الجليل.



وبسبب موقعها تطالها نيران حزب الله من جنوب لبنان باستمرار، فيضطر الاحتلال لإخلائها وترميمها، وبسبب نزوح المستوطنين منها وصفها أحد المواقع الإسرائيلية بـ"مدينة الأشباح".

