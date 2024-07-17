الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة الزراعة تصدر بيانا وتهيب بوسائل الاعلام

وزارة السياحة تعلن عن فرص عمل للأردنيين- رابط

اعلان صادر عن وزارة الخارجية

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 18.737 مليار دولار

865 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

جيش الاحتلال: تجنيد الحريديم يبدأ الأسبوع المقبل

بلدية اربد الكبرى: 19000 طن نفايات خلال حزيران الماضي

مرصد أكيد: 354 إشاعة في 6 أشهر الماضية

التربية تلغي تعميما بحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة رفح

الأربعاء، 17-07-2024 01:31 م

جيش الاحتلال: تجنيد الحريديم يبدأ الأسبوع المقبل

عع


الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إنه سيبدأ الأسبوع المقبل تجنيد أفراد من اليهود المتدينين (الحريديم) للخدمة في صفوفه، على الرغم مما أحدثه القرار من أزمة داخل إسرائيل، في ظل خسائر توصف بالأسوأ منذ عقود في صفوف جيش الاحتلال الذي يواصل حربه على قطاع غزة.

اضافة اعلان


وفي بيان له أمس الثلاثاء، أوضح جيش الاحتلال أنه اعتبارا من الأحد المقبل سيبدأ "إصدار أوامر الاستدعاء لدفعة أولى" وذلك قبل دورة التجنيد المقبلة أواخر يوليو/تموز الجاري وفق ما نقلته رويترز.


بدورها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان (الكنيست) يولي إدلشتاين دعا لعقد جلسة طارئة اليوم لمطالبة الجيش بتوضيحات عن إعلانه استدعاء الحريديم للخدمة العسكرية.


وتثير هذه القضية حساسية وجدلا واسعا بإسرائيل وسط الحرب المستمرة على غزة، ومواجهات جيش الاحتلال في محاور عدة بالقطاع، وما يتعرض له من خسائر في الجنود والآليات على يد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.


وأمس، اندلعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات من الحريديم الذين تظاهروا في تل أبيب احتجاجا على القانون الذي يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9571620_1717768271

القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة رفح

916531870

استشهاد مسن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي غربي النصيرات

44

الإسعاف ينتشل جثامين 4 شهداء من تل السلطان غربي رفح

2718260

بلدية غزة: أزمة المياه بالمدينة ستستمر بسبب توقف خط المياه الذي يغذيها

6687583_1651033397

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم طفل و3 نساء

اقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
انتشال

5 صواريخ إسرائيلية تقصف مخيمات النازحين في خان يونس

٨

الجيش الإسرائيلي يواصل حرق منازل بحي الشجاعية

شهداء6

15 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة

535481

الاحتلال يهدم 5 منازل فلسطينية في أريحا

شهداء٤

شهيدان وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء٤

استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شرق خان يونس