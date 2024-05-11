جيش الاحتلال يصدر مزيدا من أوامر التهجير لسكان رفح

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة رويترز أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر -اليوم السبت- مزيداً من أوامر التهجير لسكان مناطق شرقي رفح والتوجه إلى منطقة المواصي.

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وطالب جيش الاحتلال عبر منشورات ألقاها من الطائرات، السكان والنازحين بضرورة إخلاء منطقة رفح، ومخيمات رفح، والشابورة، والأحياء "الاداري، الجنينة، وخربة العدس"، في بلوكات 6، 7، 8، 9، 17، 25، 26، 27 و31، بحجة أنها مناطق قتال خطيرة.





وقد وجّه الاحتلال -سابقاً- إنذاراً لتهجير سكان المناطق الشرقية بالمدينة، تمهيداً لاجتياح محتمل للمدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.



وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة .



واليوم، تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترًا مربعًا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفًا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.













