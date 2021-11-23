جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين قرب حدود غزة

الوكيل الإخباري-اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء الإثنين، فلسطينيين اثنين، بدعوى محاولتهما التسلل من قطاع غزة عبر السياج الحدودي إلى إسرائيل.

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وقال جيش الاحتلال في بيان نشره حسابه على تويتر، "اعتقل عناصر الجيش قبل وقت قصير مشتبه بهما حاولا التسلل عبر السياج جنوبي قطاع غزة إلى داخل إسرائيل".



ولم يتم العثور بحوزة الفلسطينييْن الاثنين على أي أسلحة، وتم اقتيادهما للتحقيق من قبل قوات أمن الاحتلال ، بحسب المصدر ذاته.



وفي الآونة الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال اعتقال عشرات الفلسطينيين على الحدود مع غزة، بزعم محاولة التسلل إلى إسرائيل.



وتحظر قوات الاحتلال على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.