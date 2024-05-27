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الإثنين، 27-05-2024 06:15 ص

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين في حماس

ممممم


الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه اغتال في هجومه على رفح مساء الأحد قيادييْن في مكتب الضفة الغربية التابع لحركة حماس.

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وأوضح أن الغارة التي نفذت في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح أدت إلى مقتل ياسين ربيع، الذي وصفه الجيش بأنه مسؤول قيادة حماس في الضفة، وخالد نجار، الذي قال إنه مسؤول كبير في القيادة نفسها.


وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي على علم بالأنباء التي تفيد بأن الغارة والنيران التي أشعلتها أدت "لإلحاق الضرر بالعديد من المدنيين في المنطقة"، وأضاف أن الأمر قيد المراجعة.


 




 

 


 

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