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الأحد، 16-05-2021 10:45 ص

جيش الاحتلال يعلن رصد 120 صاروخا أطلقت من غزة ليلا

تل ابيب


الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال، الأحد، أنه رصد 120 صاروخا أطلقت من قطاع غزة خلال ساعات الليل.

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وقال الجيش في تصريح أن: "منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا (بالتوقيت المحلي) أطلق نحو 120 صاروخا من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة".


وأضاف: "سقط 11 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية العديد منها".


فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن صافرات الإنذار أطلقت خلال ساعات الليل في مدن تل أبيب وريشون لتسيون ويهود وغان يافنيه وعدد من البلدات في الأراضي المحتلة. 


وأشارت أيضا إلى أن صافرات الإنذار أطلقت في بئر السبع وغلاف قطاع غزة جنوبا.
ولم يصدر عن سلطات الاحتلال أي بيان حول أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة لسقوط الصواريخ، حتى الساعة 06:20 (ت.غ).


بدورها، قالت منظمة "نجمة داود الحمراء" (طبية غير حكومية) في تغريدة عبر "تويتر"، إن "10 إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة هروب أثناء سقوط الصواريخ في وسط البلاد".


ومنذ الإثنين، يشن الاحتلال عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 145 شهيدا، بينهم 41 طفلا، و23 سيدة، و1100 إصابة بجراح متفاوتة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.


كما استشهد 15 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المئات من الجرحى.

 

الأناضول


 




 

 


 

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