الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة

الضمان يوضح بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و3 جنود في معارك برفح

إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية - أسماء

مدعوون للتعيين في الصحة - أسماء

ارتفاع أسعار النفط عالميا

رئيس مكتب نتنياهو يدعو لإقالة غالانت ويصفه بالوقح بعد تصويته ضد قانون التجنيد

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك في غزة

الثلاثاء، 11-06-2024 08:42 ص

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و3 جنود في معارك برفح

222


الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط و3 جنود وإصابة آخرين من لواء غيفعاتي، أمس الاثنين، خلال معارك ضارية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي من لواء غيفعاتي خلال معارك في قطاع غزة.


وفي اليوم الـ249 من عدوانه على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متعددة من قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله بمخيم الشابورة في رفح.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
-1245083522

انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة

resize

إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء

2

رئيس مكتب نتنياهو يدعو لإقالة غالانت ويصفه بالوقح بعد تصويته ضد قانون التجنيد

جيش اس

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك في غزة

جيش الاحت

جيش الاحتلال يحتاج إلى 15 كتيبة جديدة للقيام بمهامه على عدة جبهات

اسعاف فف

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

أخبار متعلقة
520242084514473353368

اليوم الـ 247 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على غزة

WhatsApp Image 2024-05-22 at 2.12.51 PM

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

01073381369780261825788288123467

5 شهداء وإصابات باستهداف الاحتلال لوسط رفح

معبر رفح.jpg-08dd169b-d4c2-4c40-be14-87b8f4f46fde.jpg-c2902e35-9651-4f24-aa38-60949dbc5e01

لليوم الـ15 .. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

معبر رفح.jpg-c36f2b76-7312-4286-8415-7ad4b7f81439

لليوم الـ13 على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

17117076640

صحة غزة: 7 مجازر خلال 24 ساعة