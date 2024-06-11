جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و3 جنود في معارك برفح

الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط و3 جنود وإصابة آخرين من لواء غيفعاتي، أمس الاثنين، خلال معارك ضارية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي من لواء غيفعاتي خلال معارك في قطاع غزة.



وفي اليوم الـ249 من عدوانه على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متعددة من قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله بمخيم الشابورة في رفح.







