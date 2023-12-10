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القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

الأحد، 10-12-2023 03:10 م

جيش الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لخسائره خلال الحرب

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الوكيل الإخباري- أقر جيش الاحتلال الاسرائيلي بحصيلة كبيرة لخسائره البشرية خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

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وقال جيش الاحتلال إن 426 جنديا وضابطا قتلوا خلال الحرب كما أصيب 1593 آخرين بينهم 255 حالة حرجة.


وأوضح أن من بين القتلى العسكريين 102 قتلوا منذ بدء العملية البرية، في حين قتل 29 جنديا على الأقل منذ انتهاء الهدنة المؤقتة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.


وأشار جيش الاحتلال أن 559 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة ، وأكد أن 416 جنديا إسرائيليا يخضعون للعلاج في المستشفيات 40 منهم في حالة حرجة و211 حالتهم متوسطة.


 




 

 


 

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