جيش الاحتلال يكشف كيف قتل الضابط في وحدة الدوفدوفان في جنين

الوكيل الإخباري - قال ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أصرّ على اعتقال المسلحين المطلوبين في جنين رغم إطلاق آلاف الرصاصات عليهم اليوم في المخيم.

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ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن الضابط قوله: "سبب اصراري هو أنني كنت أعرف أن المطلوبين في المنزل".



وأوضح أن الضابط "نعوم زيل" الذي أعلن عن مقتله مساء اليوم، كان قد أصيب برصاصة في ظهره من قبل المقاومون بينما كان ينسحب من المعركة، مشيرا إلى أن الضابط القتيل، مخضرم يعمل في وحدة الدوفدوفان أنقذ حياة جندي أصيب في مخيم جنين قبل أسابيع.



وتابع: "إطلاق الرصاص الكثيف في جنين صباح اليوم أدى لإعطاب مركبتين مضادتين للرصاص، واضطررنا لتغيير إطارات المركبات 4 مرات".



وأضاف: "أعمل في الجيش منذ أكثر من 20 عامًا ولم أر شيئًا كهذا من قبل".



رام الله الإخباري