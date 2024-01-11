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الخميس، 11-01-2024 07:23 ص

حاخامات يهود يعتصمون في مجلس الأمن مطالبين بوقف الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - اعتصم عشرات الحاخامات اليهود داخل قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مطالبين بوقف فوري ودائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحثوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على عدم عرقلة التحركات الرامية لذلك في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو).

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ونظمت الاحتجاجات مجموعات يهودية أميركية، من بينها "الصوت اليهودي من أجل السلام" و"يهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية" و"حاخامات من أجل وقف إطلاق النار".


وشارك في الاعتصام 36 حاخاما، حملوا لافتات ضد الحرب على غزة ورددوا شعارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.


وأظهر بث مباشر لمنظمة "حاخامات من أجل وقف إطلاق النار" -على منصة يوتيوب- عشرات الحاخامات يهتفون داخل قاعة مجلس الأمن دعما لوقف إطلاق النار، رافعين لافتات كتب عليها "بايدن.. أوقف الفيتو ضد السلام" و "بايدن.. العالم يقول: أوقفوا إطلاق النار".


 




 

 


 

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