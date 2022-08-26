الجمعة 26-08-2022
الوكيل الاخباري

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حالة "توتر شديد" بأقسام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

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الجمعة، 26-08-2022 10:50 ص

حالة "توتر شديد" بأقسام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون.

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وبين نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة سجون الاحتلال استدعت قوات إضافية في عدة سجون.


من جهتها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مستجدات طارئة شهدتها سجون الاحتلال اليوم، تمثلت بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام في السجون، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام.


‏وكان الأسرى قد أعلنوا أنهم بدأوا بخطوات حل التنظيمات، على أن تنفذ يوم الأحد المقبل.

 

وفا

 




 

 


 

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