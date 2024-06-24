الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

نائب الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

كشف تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل

شاهد بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لاستهداف آلية إسرائيلية وقوات للنجدة برفح

الملك وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ويجددان الدعوة لزيادة المساعدات

روسيا: ارتفاع قتلى هجمات داغستان إلى أكثر من 19

"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي يوم غد الثلاثاء

أمين عام الخارجية يلتقي اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية

شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" تطلق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FINCONJO 2024

الإثنين، 24-06-2024 07:58 م

حديث نتنياهو عن "صفقة جزئية" يثير انتقادات وغضبا داخل إسرائيل

2023-12-12_16-02-33_895344


الوكيل الإخباري - قوبل اليوم الاثنين حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقناة الـ14 الإسرائيلية "اليمينية المتطرف" عن "صفقة جزئية" لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ثم استئناف الحرب لاحقا بغضب لدى أهالي الأسرى وانتقادات داخلية وخارجية.

اضافة اعلان


وقال نتنياهو -في أول مقابلة له مع قناة إسرائيلية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي– إنه مستعد للتوصل إلى صفقة يستعيد خلالها المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وباقي الفصائل، ثم يعود بعدها إلى الحرب.


وتنفي هذه التصريحات التأكيد الأميركي على موافقة إسرائيل على مقترح الاتفاق الذي قدمه الرئيس جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي، والذي ينص على إنهاء كامل للحرب.


ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قوله إن تصريح نتنياهو يمكن أن يخرب احتمالات التوصل إلى اتفاق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-24 at 8.54.55 PM

عاجل خبير عسكري يكشف سر قوة صاروخ المقاومة الجديد "السهم الأحمر"

251911

شاهد بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لاستهداف آلية إسرائيلية وقوات للنجدة برفح

قصف غزة 29-10.jpg-cba482d2-06c2-4808-a3b9-3b32af12a78e

"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

620242315534184727677

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في الحي السعودي برفح

2222222222222222222222

غارديان: إسرائيل تعمل على تشكيل الخطاب الأميركي بشأن غزة

hajezzzz-1682940032

الاحتلال يغلق جميع الطرق المؤدية إلى قرى شرق القدس

أخبار متعلقة
270945

قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية شرق رفح

251911

إعلام إسرائيلي: حماس تسيطر على معظم مناطق غزة ونتنياهو يقودنا إلى الفشل المطلق

WhatsApp Image 2024-06-22 at 11.35.06 PM

إغلاق شوارع عدة بتل أبيب والشرطة تشن حملة اعتقالات

WhatsApp Image 2024-06-13 at 11.56.49 PM

قائد الشرطة الإسرائيلية: بن غفير حاول تجاوز سلطتي

WhatsApp Image 2024-06-13 at 9.53.22 PM

تطورات التوصل إلى هدنة في غزة وصفقة تبادل للأسرى

1717791971209

الأونروا: القوافل الإنسانية لغزة هوجمت أو نهبت أو منع وصولها من قبل مستوطنين