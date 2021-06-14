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الإثنين، 14-06-2021 10:50 ص

حركة حماس تحذر من انفجار معركة جديدة مع الاحتلال

حماس


الوكيل الإخباري - اعتبرت حركة حماس أن مسيرة إعلام الاحتلال المنوي تنفيذها يوم غد الثلاثاء، تعتبر "صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

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وفي تصريح صحفي، قال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع: "ما يسمى مسيرة الأعلام المنوي تنفيذها غدا من قبل قطعان المستوطنين، بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف: "وهو ما يتطلب استنفار أهلنا في القدس والداخل المحتل، وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات، وشعبنا معكم وخلفكم بمقاومته لإفشال مخططات الاحتلال".


 من جهته، أوضح حازم قاسم، وهو ناطق باسم حماس أيضا، أن "المقاومة الشاملة على مستوى الأدوات والساحات ضمن استراتيجية نضال موحدة تتبناها مؤسسة وطنية تجمع الكل، هي القادرة على مواجهة التغيرات السياسة في ساحة الاحتلال، و لمجابهة أي تحولات تخص القضية الفلسطينية، وأن يكون الرهان دائما على شعبنا ومقاومته الباسلة".


 




 

 


 

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