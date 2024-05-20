الإثنين 20-05-2024
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الإثنين، 20-05-2024 06:06 م

حركة حماس تصدر بياناً شديد اللهجة مساء الاثنين

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 الوكيل الاخباري - اصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا تعقيبا على بيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان:

تاليا نصه : 

مذكرات التوقيف والاعتقال بحق نتنياهو وغالانت متأخرة 7 أشهر.

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نطالب المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده.


نستنكر بشدة محاولات المدعي العام مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.


نطالب بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

 

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