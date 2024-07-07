الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حركة نزوح كبيرة عقب تحذير الاحتلال بإخلاء مناطق بشرق غزة

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الأحد، 07-07-2024 10:09 م

حركة نزوح كبيرة عقب تحذير الاحتلال بإخلاء مناطق بشرق غزة

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الوكيل الإخباري - نشر نشطاء فلسطينيون، مقاطع فيديو توثق مشاهد نزوح جديدة في مدينة غزة عقب تحذير الاحتلال بإخلاء بلوكات بأحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة.

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وقد وثقت مشاهد مساء اليوم، حركة نزوح كبيرة من حي التفاح والمناطق السكنية المجاورة له بعد تعليمات إخلاء إسرائيلية جديدة.


وتحدث نازحون من عدّة أحياء في مدينة غزة تلقت أوامر إسرائيلية بالإخلاء، عن المخاطر الكبيرة التي هددت حياتهم أثناء تعرضهم للقصف وإطلاق النار من الآليات الإسرائيلية فور تلقيهم تعليمات بالإخلاء إلى مناطق غرب مدينة غزة تمهيدا لتوسيع العملية الإسرائيلية التي بدأت بحي الشجاعية.

 




 

 


 

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