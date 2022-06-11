حريق ضخم يطال 18 حافلة في أراضي الاحتلال- صورة

الوكيل الاخباري- احترقت 18 حافلة وأصيبت أخرى بأضرار، يوم السبت، عقب اندلاع حريق ضخم بمحطة الباصات المركزية بمدينة صفد شمال اراضي الاحتلال، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.



ونقلت الصحيفة، عن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، قولها، إن ”التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد“.

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وأضافت الشرطة أنها ”فتحت تحقيقا في الحادثة“، التي تأتي بعد أسبوعين من حادثة مماثلة في منطقة ”كريات شمونة“ (شمالا)، كما تحقق ”في ما إذا كان هناك صلة بين الحادثتين“.



وأكدت، في بيان لها، أن ”الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية“.





إرم