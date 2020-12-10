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الخميس، 10-12-2020 07:29 ص

على مساحة 900 متر تقريبا

حريق كبير بأحد المصانع في بلدة بالخليل

حر
جانب من الحادثة - من المصدر


الوكيل الإخباري - تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخليل بالضفة الغربية ، بمساندة من البلديات والمجتمع المحلي وأهالي المنطقة، الأربعاء، من إخماد النيران التي اشتعلت بشكل كامل داخل مصنع بلاستيك على مساحة 900 متر تقريبا في المنطقة الصناعية ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صدر عنه، أنه فور تلقي البلاغ عن الحريق توجهت طواقم الاطفاء من وحدة دعم واسناد الجنوب في حلحول، ونظرا لشدة النيران واتساع مساحتها تم استدعاء مراكز من بني نعيم وبيت أولا ودورا ويطا والظاهرية ومديرية الخليل، وشركائنا من بلدية الخليل، ومصنع رويال، وتنكات تزويد للمياه من بلديات بيت أمر وصوريف إلى المكان.

وتبين أن النيران مشتعلة بشكل هائل في ماكينات ومواد بلاستيكية خام داخل المصنع، حيث عملت الطواقم على محاصرة النيران في أكثر من موقع باستخدام مادة الفوم عالي التمدد وخنق السنة اللهب.

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كما تم عزل المناطق الآمنة عن المشتعلة واخمادها وحصرها، وتبريد الموقع وتأمينه، بمشاركة 45 رجل اطفاء و3 ساعات من العمل.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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