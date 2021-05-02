حريق كبير قرب مطار بن غوريون في تل أبيب - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تابعة للاحتلال بأن عناصر جهاز الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

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وأكدت أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ستة فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

ولفتت وسائل الإعلام إلى استقدام كوادر إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن شرطة الاحتلال قامت بإجلاء السكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق ، تحسبا من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للاحتلال فوق القرية.



وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت بالابتعاد عن موقع الحريق.

المصدر : روسيا اليوم