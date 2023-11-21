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إعلام عبري: إسرائيل تُحضّر 300 أسير فلسطيني لإطلاق سراحهم في حافلات إلى غزة

الثلاثاء، 21-11-2023 08:59 ص

حزب الله: استهدفنا جنود جيش الاحتلال وحققنا إصابة مباشرة

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الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا منزلا في مستوطنة المطلة يتمركز فيه جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه حقق "إصابة مباشرة".

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من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع الشرقي لجنوب لبنان.


في المقابل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قذيفة مضادة للدروع أصابت مبنى في بلدة المطلة خلفت أضرارا ولم توقع إصابات.


ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة تشهد حدود لبنان الجنوبية قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلف قتلى وجرحى من الطرفين.


 




 

 


 

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