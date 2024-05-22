حماس: إعلان غالانت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط استمرار لسياسة الاحتلال

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان وزير الدفاع يوآف غالانت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط يمثل استمراراً لسياسة الاحتلال الاستيطانية وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني.





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وبوقت مسبق من اليوم ، أعلن وزير الدفاع في الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" في المستوطنات، التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.



وسيسمح إلغاء قانون "فك الارتباط" شمال الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".



وكانت هذه المستوطنات أخليت عام 2005 بعد تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطة "فك الارتباط الأحادية".



