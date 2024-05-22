الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يستقبل سلطان عمان لدى وصوله إلى الأردن في زيارة دولة

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 35709 منذ 7 اكتوبر

اليرموك: تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية لقروض الادخار لشهر أيار الجاري

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين في مخيم جنين بينهم سيدة

الاحتلال يغلق المدخل الشرقي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم

حماس: إعلان غالانت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط استمرار لسياسة الاحتلال

تخريج طالبات في الرمثا شاركن في دورة التربية الوطنية

مجلس الوزراء يقر نظام إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام

مكافحة الأوبئة يشارك في ورشة للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات

إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

الأربعاء، 22-05-2024 03:41 م

حماس: إعلان غالانت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط استمرار لسياسة الاحتلال

1890722243


الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان وزير الدفاع يوآف غالانت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط يمثل استمراراً لسياسة الاحتلال الاستيطانية وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان

وبوقت مسبق من اليوم ، أعلن وزير الدفاع في الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" في المستوطنات، التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.

وسيسمح إلغاء قانون "فك الارتباط" شمال الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".

وكانت هذه المستوطنات أخليت عام 2005 بعد تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطة "فك الارتباط الأحادية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
170410033929281700

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 35709 منذ 7 اكتوبر

الاحتلال-الإسرائيلي-يصيب-3-فلسطينيين-بينهم-سيدة-ويعتقل-3-آخرين-في-جنين

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين في مخيم جنين بينهم سيدة

اغلاق-مدخل-1716381012

الاحتلال يغلق المدخل الشرقي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم

اصابة-1707132351

إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

520242212427432028220

حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عمل عدواني

08142174130037152283402301036037

خلال 24 ساعة..الاحتلال يعلن اصابة 25 جندياً في غزة

أخبار متعلقة
16-03-31-israelische_Siedlungen_bei_Za'atara-WMA_1178

بعد اعلان غالانت.. ماذا يعني الغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة ؟

UHqC16ecDH_1706522446

مصادر بجيش الاحتلال تقر بأن حماس لا تزال قادرة على إنتاج الأسلحة

جنود2

في أكبر عملياتها .. المقاومة ترفع حصيلة قتلى جنود الاحتلال في غزة

520248131246747906880

جيش الاحتلال : نواصل القتال شرق رفح

291929Image1-1180x677_d

حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

000_34449XM

رغم الحديث عن تقدم .. ما الذي يعرقل مفاوضات الهدنة في غزة ؟