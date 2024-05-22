الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يستقبل سلطان عمان لدى وصوله إلى الأردن في زيارة دولة

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 35709 منذ 7 اكتوبر

اليرموك: تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية لقروض الادخار لشهر أيار الجاري

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين في مخيم جنين بينهم سيدة

الاحتلال يغلق المدخل الشرقي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم

حماس: إعلان غالانت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط استمرار لسياسة الاحتلال

تخريج طالبات في الرمثا شاركن في دورة التربية الوطنية

مجلس الوزراء يقر نظام إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام

مكافحة الأوبئة يشارك في ورشة للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات

إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

الأربعاء، 22-05-2024 03:05 م

حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عمل عدواني

520242212427432028220


الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اقتحام إيتمار بن غفير، الذي وصفته بالصهيوني الفاشي، للمسجد الأقصى عمل عدواني، و"لن يمنح الاحتلال شرعية على المقدسات ".

اضافة اعلان

 

واقتحم وزير الأمن القومي في الاحتلال إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر ساحات المسجد الأقصى، برفقة وحماية قوات الأمن الإسرائيلية.


وقال بن غفير في تصريح له خلال الاقتحام: "علينا السيطرة على هذا المكان الأكثر أهمية على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته: "من أجل استعادة الأسرى علينا وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
170410033929281700

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 35709 منذ 7 اكتوبر

الاحتلال-الإسرائيلي-يصيب-3-فلسطينيين-بينهم-سيدة-ويعتقل-3-آخرين-في-جنين

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين في مخيم جنين بينهم سيدة

اغلاق-مدخل-1716381012

الاحتلال يغلق المدخل الشرقي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم

1890722243

حماس: إعلان غالانت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط استمرار لسياسة الاحتلال

اصابة-1707132351

إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

08142174130037152283402301036037

خلال 24 ساعة..الاحتلال يعلن اصابة 25 جندياً في غزة

أخبار متعلقة
664daeeb423604307b7eb55f

للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى.jpg-5e2190ef-d3ef-4ace-9cca-f678f4a28271

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى.jpg-117b73c0-95fc-4438-8f77-ef2bd3fb8b87.jpg-aa223108-76a2-41d5-80ce-4679807db312

مئات المستعمرين يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال في باحاته

اقتحام-الاقصى.jpg-471d9832-cb71-436f-bbf0-cd0f0d30cb7e-780x470

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

4_news_1715329717

يديعوت أحرونوت: وزراء هاجموا بن غفير خلال اجتماع الكابينت

1003

الاحتلال يعتقل فتاة ويشدد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من القدس