حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عمل عدواني

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اقتحام إيتمار بن غفير، الذي وصفته بالصهيوني الفاشي، للمسجد الأقصى عمل عدواني، و"لن يمنح الاحتلال شرعية على المقدسات ".



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واقتحم وزير الأمن القومي في الاحتلال إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر ساحات المسجد الأقصى، برفقة وحماية قوات الأمن الإسرائيلية.



وقال بن غفير في تصريح له خلال الاقتحام: "علينا السيطرة على هذا المكان الأكثر أهمية على الإطلاق".



وأضاف في تصريحاته: "من أجل استعادة الأسرى علينا وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة".





