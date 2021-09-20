الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية توعز بنقل طالب إلى مدرسة حكومية بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل

مصدر حكومي يرجح صرف الرواتب الخميس

الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابول رسميا

الأوبئة: رصد اصابات كورونا لاشخاص تلقوا اللقاح قبل 7 اشهر

البرلمان اللبناني يعقد جلسة الثقة بالحكومة الجديدة

السماح بحركة الشحن عبر المعابر البرية مع السعودية لمتلقي مطعوم كورونا

الصوراني لـ الوكيل : اكتظاظ الطلبة داخل الحافلات المدرسية تتابعها إدارة السير

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رفع أجرة حافلات صويلح / الزرقاء وهيئة النقل ترد

أسعار الذهب الاثنين 20/9/2021

الإثنين، 20-09-2021 12:01 م

حماس: الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

تبادل


الوكيل الإخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس " زاهر جبارين، إن الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال.

اضافة اعلان


وأكد جبارين أن قيادة "حماس" تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، و"يولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتماما خاصا"، مبينا أن هذا الملف "على سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، كما أن من أولوياتها الأسرى أصحاب الأحكام العالية".


ونوه جبارين بأن "الاحتلال حاول أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار بملف أسراه في القطاع"، مشددا على أن "حماس" وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضا قاطعا، وأبلغت كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما".


وأوضح أن "الاحتلال غير واضح في نواياه، فأحيانا يتقدم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثا أخرى، ويحاول الوصول لمعلومات حول جنوده في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن".


ولفت جبارين إلى أن "أسرى وفاء الأحرار سيكونون شرطا لإنجاز أي صفقة قادمة، وسيجبر الاحتلال على الوفاء بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة".
وشدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" على أن "المقاومة تملك الذراع القوية لتحمي إنجازاتها، لأن الاحتلال لم يلتزم بأي صفقة، إلا بقوة ساعد المقاومة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
معبر كرم ابو سال

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة اليوم وغدا

ح

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

VFvtR

الاحتلال: قرارات جديدة في سجن جلبوع لمنع فرار الأسرى

9999096881

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من طولكرم

f

الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين بالاختناق شمال الضفة

w

من هو محتضن أبطال نفق الحرية في جنين ؟

أخبار متعلقة
4Nbpo

الاحتلال يوجه رسالة لحماس بعد إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية

سجن

حماس تعد بوضع أسرى نفق جلبوع على رأس صفقة التبادل

XFtIq (1)

قيادي من حماس: المقاومة لن تتخلى عن الأسرى

9999132987

أول تعليق من حركة حماس على اعتقال إثنين من الأسرى الفارين

20200605124015afpp-afp_1sw745.h-730x438

جيش الاحتلال: نستعد لاحتمال عملية عسكرية في غزة

05111262025805518358337000733177

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل