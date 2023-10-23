حماس: المقاومة قوية وجاهزيتها عالية لمواجهة أي عدوان بري

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، أن جنون الاحتلال الإسرائيلي المجرم الفاشي في قصف المدنيين؛ يدلل على حالة الإرباك التي لا يزال يعيشها وتخبط قيادة جيشه في إدارة المعركة.وقال القانوع في تصريح الإثنين إن "عمليات الاحتلال في تدمير قطاع غزة وارتكاب المجازر بحق المدنيين لن تحقق أهدافه أو تمنحه صورة الانتصار".وأكد أن المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة وجاهزيتها عالية لمواجهة أي عدوان بري على غزة.وأضاف أنه" في حال أقدم الاحتلال على الدخول البري فهو فرصة سانحة لتكبيده الخسائر قتلًا وأسرًا وعملية كوسوفيم أمس من الرسائل التي وصلته".وشدد القانوع على أن شعب غزة ينتصر على حالة الوجع والألم والقتل والدمار لأجل إفشال مخطط التهجير وتصفية قضيته العادلة.