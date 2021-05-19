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الأربعاء، 19-05-2021 12:21 م

حماس : المقاومة هيأت نفسها لحرب مع الاحتلال لشهور

مشعل


الوكيل الإخباري - قال رئيس الإقليم الخارجي لحركة حماس، خالد مشعل، إن "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نجحت في تهشيم صورة جيش الاحتلال".

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وأضاف مشعل، خلال لقاء مع قناة الأقصى الفضائية: "المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم".


وتابع: "غزة ومقاومتها أخذت باقتدار سيف القدس، والمقاومة في غزة هشّمت صورة الجيش الصهيوني"، مضيفا أن "شعبنا في غزة والقدس بعث روح الانتفاضة من جديد، وغزة جعلت المستحيل ممكنا من خلال انتصارها للقدس".


وشدد رئيس الإقليم الخارجي لحركة حماس، على ضرورة تواصل الانتفاضة في الضفة والداخل المحتل، مضيفا أن هذا "أمر ممكن وضروري لأن العدو فشل وارتبكت حسابته، ولم يستطع أن يحقق أهدافه بغزة".


ورأى مشعل أن " الاحتلال يبحث عن صورة المنتصر بعد أن هزمتها المقاومة"، قائلا: إن المقاومة "هيأت نفسها للتصدي لحرب تستمر أسابيعَ و شهورا"، مضيفا أن "الاحتلال سيوقف الحرب رغما عنه، لأنه لن يتحمل استمرارها".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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