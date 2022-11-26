حماس تثمن انسحاب طفلة لبنانية من كرة الطاولة رفضا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية"

الوكيل الإخباري - أعرب الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه عن تقديره لانسحاب الطفلة اللبنانية ‫بيسان شيري صاحبة المرتبة الأولى عالمياً في كرة الطاولة دون 11 عاما من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة إسرائيلية.

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وقال طه في بيان وصل وكالة "صفا"، السبت، "إن هذا الانسحاب ‏سجّل موقفًا وطنيًا وعربيًا مشرفًا يعبر عن أصالة الشعب اللبناني، ويدلل على رفض ثقافة التطبيع تحت أي مسمى لدى الأجيال العربية والإسلامية".



وأمس الجمعة انسحبت الطفلة اللبنانية بيسان شيري، من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية".



وقررت شيري صاحبة المرتبة الأولى عالميًا في كرة الطاولة دون (11 عامًا) الانسحاب من البطولة بعدما أوقعتها القرعة في مواجهة لاعبة من دولة الاحتلال.

صفا