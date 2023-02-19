حماس تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

الوكيل الإخباري - دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية.

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وقالت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، "ندين بشدّة العدوان الصهيوني على سوريا واستهدافه الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، ما أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى".



وتابعت "نتقدم بأحر التعازي لسوريا الشقيقة ولعوائل الشهداء، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، ونؤكّد أهمية التصدّي لهذا الاحتلال الفاشي الغاشم، بتوحيد الصفوف وتكاتف الجهود العربية والإسلامية، فالاحتلال الصهيوني ما زال يشكّل بوجوده على أرض فلسطين خطرًا على أمتنا وعلى الأمن والسلم في عموم المنطقة، فهو شرٌ مطلق لا يردعه إلا القوّة والمقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا".

صفا