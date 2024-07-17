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الأربعاء، 17-07-2024 10:59 ص

حماس تطالب رايتس ووتش بالإعتذار عن وثيقة مسيئة بحقها

حماس


الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، وفندت ما تضمنه من ادعاءات، ودعت المنظمة الحقوقية إلى سحبه والاعتذار عنه.

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وقالت حماس، في بيان لها ، إن تقرير ووتش تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية.


وحمَّلت الحركة هذه المنظمة الحقوقية كامل المسؤولية عن التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعة حماس، كما يسيء إلى الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، ودعتها إلى سحب تقريرها والاعتذار عنه.


 




 

 


 

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