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الأربعاء، 22-11-2023 12:38 م

حماس تعليقاً على الهدنة : سنبقى الدرع الواقي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

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الوكيل الإخباري- أكدت حركة حماس، في بيان رسمي، أنها ستظل "الدرع الواقي والمدافع عن الشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال" ،  قائلة :" في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن كتائبنا المظفرة وسائر فصائلنا المقاومة ستبقى الدرع الواقي والمدافع عن شعبنا حتى دحر الاحتلال والعدوان"

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وبينت الحركة أن الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام تم بجهود قطرية ومصرية حثيثة وفي سياق المفاوضات التي استمرت لأيام، تم التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار من الطرفين وتعليق الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في جميع مناطق القطاع.

 

وشملت الاتفاقية إطلاق سراح 50 محتجزًا من النساء والأطفال من قبل الاحتلال مقابل إفراج عن 150 امرأة وطفل فلسطيني.


كما تضمن الاتفاق تكثيف إدخال الشاحنات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى جميع مناطق القطاع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الحالي.

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