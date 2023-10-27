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الجمعة، 27-10-2023 03:09 م

حماس تكشف سبب زيارتها إلى روسيا ودور بوتين بإنصاف الحركة

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الوكيل الإخباري - أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة تنظر إلى طلبات روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها بشكل أكثر إيجابية مراعاة لطبيعة العلاقات مع موسكو.

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وقال أبو مرزوق إن "دعوة قيادة الحركة لزيارة موسكو رسالة للعالم كله بأن روسيا تعتبر "حماس" حركة تحرر وطني وليس حركة إرهابية"، مشيرا إلى أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين "أنصف حركة "حماس" ونضال الشعب الفلسطيني وحماها سياسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة".


وأفد بـ"أننا التقينا بالخارجية الروسية وتحدثنا في كل ما يهم القضية الفلسطينية وكيف نشكل سويا مستقبلا لكل المنطقة وللبشرية أفضل من الذي ترسمه واشنطن".

 

RT

 




 

 


 

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