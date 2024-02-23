حماس تكشف مستجدات وقف الحرب على غزة

الوكيل الاخباري - اختتمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، وفقا لمسؤول في حماس.

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وقال المسؤول الجمعة، إنّ حماس تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل، فيما يبدو أنها ستكون المحاولة الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل منع هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.