الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انفصال قاطرة عن مقطورة على طريق اربد - عمان و 6 اصابات بحادث تصادم

فيديو - الاحتلال يعتقل مسنا بعد الاعتداء عليه في الخليل

قيادي بحماس: تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة

ولي العهد السعودي يعتذر عن المشاركة في قمة السبع

مصرع أكثر من 80 شخصا بانقلاب قارب في نهر قرب كينشاسا

إغلاق مؤقت على الطريق الصحراوي بسبب حادث سير

5 جرحى في غارتين أمريكية بريطانية على مبنى الإذاعة بمحافظة ريما اليمنية

حماس توجه انتقادات حادة لبلينكن وتؤكد موقفها الإيجابي

تنويه من الامن العام بشأن ترخيص المركبات اليوم الخميس

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الزراعة - اسماء

الخميس، 13-06-2024 08:35 ص

حماس توجه انتقادات حادة لبلينكن وتؤكد موقفها الإيجابي

حماس


الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول لاتفاق شامل ومُرض يقوم على مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، موجهة انتقادات حادة للإدارة الأميركية ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

اضافة اعلان


وأكدت حماس في بيان أنه بينما يواصل وزير الخارجية الأميركي الحديث عن موافقة إسرائيل على مقترح الرئيس جو بايدن، لم يُسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث عن هذه الموافقة.


وأشارت إلى أن العالم لم يسمع أي ترحيب أو موافقة من قبل إسرائيل على قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار.


ولفتت حماس إلى أن مواقف بلينكن التي "تحاول تبرئة الاحتلال هي استمرار للسياسة الأميركية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية" ودعت الوزير الأميركي وإدارة بايدن للضغط على حكومة الاحتلال "المصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة".


وقالت أيضا إنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية مع المقترح الأخير وكل مقترحات وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين.


ولفتت حماس إلى أنها وافقت على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء يوم 5 مايو/أيار الماضي بينما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على رفح.


وكان وزير الخارجية الأميركي أكد -عقب المحادثات التي أجراها في الدوحة أمس الأربعاء- أن هناك فجوات بين حماس وإسرائيل يمكن جسرها، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل مع مصر وقطر لجسر تلك الفجوات.


وفي مقابلة مع الجزيرة خلال زيارته إلى قطر، قال وزير خارجية أميركا إن مقترح الصفقة الحالي هو الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة.


كما قال بلينكن -في مؤتمر صحفي بالدوحة- إن حماس ردت على مقترح صفقة وقف إطلاق النار بعدما استغرق انتظار ردها 12 يوما. وأضاف أن الحركة اقترحت العديد من التعديلات على المقترح، بعضها لا يمكن القبول به.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

فيديو - الاحتلال يعتقل مسنا بعد الاعتداء عليه في الخليل

صفقة

قيادي بحماس: تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة

9999

مرصد: الاحتلال حقن أسرى فلسطينيين بغزة بمواد مجهولة

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا من نابلس

اسعاف 5

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب شابا بالرصاص

WhatsApp Image 2024-06-12 at 11.33.16 PM

استطلاع: 61% من سكان غزة فقدوا شخصا على الأقل في الحرب

أخبار متعلقة
الدويري

الدويري يتوقع هجوما انتقاميا عنيفا للاحتلال على مخيم الشابورة في رفح

ححح

قمع واعتقالات في مظاهرات حاشدة بإسرائيل للمطالبة بوقف الحرب

426691

هنية يوجه رسالة: لن نقبل بديلا عن المقاومة

صفقة

الاحتلال يسلم مقترحا جديدا لصفقة تبادل وحماس تتمسك بشروطها

ممممم

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين في حماس

اااااااااااااااا

وقع طاقمها بين قتيل وجريح .. القسام تعلن تدمير ناقلة جند في جباليا