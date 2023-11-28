حماس: خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة

الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن اعتراف الاحتلال بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة٬ وخسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة.

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وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي أن التهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي منوها أن أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك.

وأشار إلى تسليم القسام للمحتجزين في مناطق متفرقة يكذب ادعاءات الاحتلال بالسيطرة موضحا أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولولا وجود أسرى لدى حماس لما أفرج عن الأسرى الفلسطينيين.



وتابع" تحرير الأسيرات والأطفال إنجاز وطني بامتياز ومقدمة على طريق الوفاء لأسرانا".



وطالب بلجنة تحقيق دولية في جريمة المستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال