الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

تسليم محتجزين إسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس - فيديو

حماس: خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة

تسليم المحتجزين الإسرائيليين في معبر كرم أبو سالم

انتشال جثامين 160 شهيدا من تحت الأنقاض في غزة

مسؤول بمعبر رفح: ما يدخل من مساعدات هو نقطة في بحر مما يحتاجه سكان غزة

قيادي بحماس: الهدنة تسير بشكل جيد رغم خروقات الاحتلال

الملك: الحرب على غزة يجب أن تتوقف وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني

إعلان أسماء الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم

جثامينهم محتجزة لدى حماس .. جيش الاحتلال يعلن عن 3 جنود قتلوا في 7 أكتوبر

وزارة العدل: 15 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

عاجل

تسليم محتجزين إسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس - فيديو

الثلاثاء، 28-11-2023 09:29 م

حماس: خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة

د


الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن اعتراف الاحتلال بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة٬ وخسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة.

اضافة اعلان


وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي أن التهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي منوها أن أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك.

 

وأشار إلى تسليم القسام للمحتجزين في مناطق متفرقة يكذب ادعاءات الاحتلال بالسيطرة موضحا أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولولا وجود أسرى لدى حماس لما أفرج عن الأسرى الفلسطينيين.


وتابع" تحرير الأسيرات والأطفال إنجاز وطني بامتياز ومقدمة على طريق الوفاء لأسرانا".


وطالب بلجنة تحقيق دولية في جريمة المستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-11-28 at 10.30.03 PM

تسليم محتجزين إسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس - فيديو

524391

برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة في غزة

qWWMK8hdE3YLz0cln2wSTQyiD7enN1lpmv2tDTEE

تسليم المحتجزين الإسرائيليين في معبر كرم أبو سالم

c28a9af0-83ef-11ee-bc24-f5b46af8718e

انتشال جثامين 160 شهيدا من تحت الأنقاض في غزة

١

مسؤول بمعبر رفح: ما يدخل من مساعدات هو نقطة في بحر مما يحتاجه سكان غزة

Y1W84

قيادي بحماس: الهدنة تسير بشكل جيد رغم خروقات الاحتلال

أخبار متعلقة
ووو

حماس: 35 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة لغاية الآن

٧٧٧

كيف أوقعت كتائب القسام جيش إسرائيل في فخ غزة؟

252032

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

٦٦٦٦٦

هنية: ارتكاب الاحتلال للمجازر يعبر عن مأزق قواته البرية

244284

حماس : قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة اسراها في غزة

ز

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها