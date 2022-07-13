"حماس": زيارة بايدن للمنطقة تخدم مصالح الاحتلال

الوكيل الإخباري - حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، من خطورة الأجندات التي تحملها زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، مطالبة السلطة بعدم الرهان على مواقف واشنطن.

اضافة اعلان



وقالت الحركة، إنها تتابع بخطورة زيارة بايدن إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي والمنطقة، وأجندتها التي تعبّر بوضوح عن نهج هذه الإدارة المستمر في تكريس الاحتلال ودعمه، والذي يمضي في عدوانه ضد أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها، وتنكّره لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحريّة والاستقلال.



واعتبرت أن هذه الزيارة تجسيدٌ عمليّ للدَّعم الأمريكي المطلق للاحتلال والانحياز الفاضح له، حيث تشكّل غطاءً لجرائمه في القتل والتهجير والتمييز العنصري والاستيطان والتهويد، ضدّ فلسطين وشعبها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ما يحمّل هذه الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والحقوقية والإنسانية عن نتائجها وتداعياتها.



وأضافت الحركة، "نحذّر من خطورة الأجندات التي تحملها هذه الزيارة، من محاولات دمج كيان الاحتلال في المنطقة وتوسيع دائرة التطبيع معه، ما يشكل تحديًا جديدًا لأمن المنطقة واستقرار شعوبها، التي ما زالت تعاني من التدخلات الأمريكية والمشروع الصهيوني الاحتلالي".



ودعت حماس، الإدارة الأمريكية إلى الكفّ عن الاستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، والتوقف عن الانحياز للاحتلال الغاشم، المستهتر بكلّ المواثيق والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



كما طالبت، السلطة الفلسطينية إلى عدم الرّهان على الموقف الأمريكي في حماية ودعم الحقوق والثوابت الفلسطينية، وضرورة العودة إلى خيار الشعب الفلسطيني في المقاومة والثورة المستمرة، دفاعًا عن الأرض والمقدسات، ورفضًا لكل مشاريع التفاوض والتسوية العبثية، التي جلبت الكوارث على القضية الفلسطينية.

ودعت الحركة، شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى رفض الغطرسة والسياسات الأمريكية التي تستهدف المنطقة في أمنها واستقرارها ومقدراتها لصالح الاحتلال الإسرائيلي.



وتابعت قائلة: "إنَّ الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة ومقاومته الباسلة، سيقفون صفًا واحدًا ضدّ كل المحاولات السَّاعية إلى المسّ بالحقوق الوطنية الثابتة والمقدسات، وسيواصلون نضالهم المشروع بكل الوسائل، حتّى التحرير والعودة وتقرير المصير".



ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، زيارة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في مستهل جولته إلى المنطقة، فيما يصل مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة للقاء الرئيس محمود عباس.

صفا