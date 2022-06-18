حماس: ستبقى المقاومة الدرع الحامي للشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - عقّب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، صباح اليوم السبت، على قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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ونقلت إذاعة "صوت الأقصى" عن قاسم قوله: "قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين".



وأضاف قاسم: "يحاول الاحتلال بائسًا وفاشلاً عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين".



وشدد الناطق باسم حماس، على أن المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي للشعب الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه.



وتابع: "برغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".

وشنت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيها.

رام الله الإخباري