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الجمعة، 12-07-2024 06:22 م

حماس: فظائع الاحتلال بتل الهوى جرائم حرب

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 الوكيل الاخباري -قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إن الفظائع التي كشف عنها "تراجع الاحتلال الإرهابي عن حي تل الهوى هي جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي".

وأضافت حماس أن إضرام النار في مبان مأهولة ومنع وصول الدفاع المدني إليها في تل الهوى يؤكدان ارتكاب الاحتلال مجازر وفظائع.

وشددت على أنه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال البشعة.

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