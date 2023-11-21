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الثلاثاء، 21-11-2023 01:44 م

حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

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الوكيل الإخباري- أكدت حركة حماس  عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام أنها ما زالت في انتظار الرد من الجانب الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد تقديم ردها لدولة قطر.

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وقال د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات اليوم: "لا زلنا  ننتظر  رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق "

 

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريحات مسبقة صباح اليوم :"  سلمت الحركة ردها للإخوة الوسطاء في قطر ومصر،  ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة " 

 

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