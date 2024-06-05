حماس: مسيرة الأعلام بالقدس عدوان على شعبنا

الوكيل الإخباري-

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قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مسيرة الأعلام اليهودية بالقدس عدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وحذرت الاحتلال من مواصلة سياسته الإجرامية تجاه الأقصى.وتنظم المسيرة في ما يعرف بيوم القدس الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، والذي تسميه يوم توحيد القدس وإحلال السيادة الإسرائيلية واليهودية على المدينة والأماكن الدينية اليهودية فيها.وتجبر قوات الاحتلال الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية بالتزامن مع مرور المسيرة من البلدة القديمة، حيث يعتدي المشاركون فيها بشكل استفزازي على بيوت ومحال الفلسطينيين، ويطلقون شعارات "الموت للعرب"، ويرقصون حاملين الأعلام الإسرائيلية.